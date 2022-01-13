Kocaeli’de kazı çalışması esnasında patlayan doğal gaz boru hattı alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar panik içinde kalırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi Taşlıtarla Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devam eden kazı çalışması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından borular adeta alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar ise panik içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, AFAD ekipleri ise bölgedeki risk durumu değerlendirdi. Yanan borular, ekipler tarafından tahliye edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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