Karla kaplı orman yolunda traktör gezintisi mahsur bıraktı

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– Karamürsel'de karla kaplı orman yolunda traktör ile gezintiye çıkan 3 genç yolda mahsur kaldı.

Olay, Karamürsel ilçesine bağlı Uzundere ve Senaiye köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ile gezintiye çıkan 3 genç, traktör lastiğinin kopması neticesinde orman yolunda mahsur kaldı. Karla kaplı orman yolunda mahsur kalan gençlerin imdadına ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

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