Kocaeli'de 400 yasaklı köpek kayıt altına altındı

– Yasaklı köpek ırklarının kayıt ettirilmesi için son güne girilirken, kanunun çıktığı tarihten bugüne kadar Kocaeli'de 400 yasaklı ırk köpeğin kayıt altına alındığı bildirildi.

5199 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında tehlike arz eden pitbull, terrier, japanese toso, dogo argention, fila brasilerio türleri veya bunların melezlerinin kayıt ettirilmesi için son güne girildi. Kocaeli'de de İl Tarım Müdürlüğü'nce kanunun çıktığı 14 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar 400 yasaklı ırk köpeğin kayıt altına alındığı öğrenildi.

Veteriner Hekim Özge Altınay Yüce, hayvanların kısırlaştırılıp kayıt altına alınmasındaki amacın tamamen üretilip satılmasını engellemek olduğunu söyledi. Yüce, "Yasaklı ırkların kayıt altına alınması için bakanlık bize ve hayvan sahiplerine 14 Ocak 2022'ye kadar bir süre tanımıştı ve her yerden insanlara duyurdu. Zararlı addedilen bu ırklar, 14 Ocak 2022’ye kadar kısırlaştırılıp kayıt altına alınmak zorundalardı. Dolayısıyla son günlerde ciddi bir yoğunluk yaşadık. Mikroçip ise aynı aşı yapar gibi hayvanın deri altına gömülen küçük bir parça ve her çipin de kendine ait bir numarası var. Bu numara barkod gibi köpeğin üzerine tutulan ufak bir cihazla okunabiliyor. Biz bu numarayı Tarım ve Orman Bakanlığına ait bir sisteme köpeğin ve sahibinin adını kayıt altına alıyoruz. Biz insanlar için T.C. kimlik numarası ne ise mikroçip numarası da köpek için aynı şey. Türkiye’nin veya dünyanın öbür ucuna da gitseniz bu çip numarasını sisteme girdiğiniz zaman köpeğe ait tüm bilgiler karşınıza çıkıyor. Geçen sene bu çiplenme, kayıt altına alınma zorunluluğu getirildiğinde Tarım ve Orman Bakanlığı ilk başta Türkiye’de yaşayan bütün sahipli köpekler için 31 Aralık 2021’a kadar bir süre tanınmıştı. Sahipli köpekleri tamamen kayıt altına alamadığımız için bu süre 2022’nin sonuna kadar getirildi. Fakat yasaklı ırkların bu süre zarfında değil, maalesef 14 Ocak 2022 akşam saat 17.00’a kadar bu hayvanların kısırlaştırılması ve çiplenip kayıt altına alınması gerekiyor" dedi.



"Bilinçsizce üretilip satılamayacaklar"

Bu sayede yasaklı ırk köpeklerin bilinçsiz şekilde insanların eline geçemeyeceğinin altını çizen Yüce, "Yasaklı ırklar adı altında belirtilen köpeklerin hepsinde doğumsal olarak bir hırçınlık yok. Tabii biz kulaktan dolma bilgilerle bu ırkların insanlar için tehlike arz ettiğini düşünüyoruz ama bu böyle değil. Bu durum tamamen bakım, beslenme ve eğitimleriyle alakalı ama maalesef bu ırklar bilinçsiz insanların eline geçerek çok hırçınlaştırılabiliyor. Hayvanların tamamen kısırlaştırılıp kayıt altına alınmasındaki amaç tamamen hayvanların kayıtsız bir şekilde üretilip satılmasını engellemek. Kısırlaştırma olduktan sonra şu an olduğu gibi her köpek sahibi köpeğini üretip insanlara satamayacak ve dağıtamayacak. Böylece de insanlar için tehlike arz ettiği düşünülen ırklar bilinçsiz bir şekilde yayılamayacak" ifadelerini kullandı.

