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Bu proje ile uluslararası atılım hedefleniyor İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü arasındaki vizyon proje tanıtıldı

İHA

Bu proje ile uluslararası atılım hedefleniyor İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü arasındaki vizyon proje tanıtıldı

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında, "doğaya dönüş" misyonuyla tanımlanan Esil Kartepe projesinin lansmanı yapıldı.
Zeray İnşaat, "doğaya dönüş" misyonuyla yeni projesini hayata geçiriyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında konumlanan Zeray Esil Kartepe, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak olarak tasarlandı. İstanbul’a 45 dakika mesafede yer alan proje, 16 blokta 501 daireden oluşuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan ve 1+1’den 4+1’e kadar olan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 624 bin 450 TL ile 4 milyon 887 bin 500 TL aralığında. Ayrıca dairelere özel hamam sauna, kat bahçeleri ve katlarda yüzme havuzları gibi farklılıkları bünyesinde barındıran projenin bir diğer avantajı da Kocaeli’nin uğrak noktaları olan Ormanya ve Kartepe kayak alanları gibi yerlere olan yakınlığı olarak görünüyor. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlük yaptığı lansmanda, Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray da açıklamalarda bulundu.

“Kentimizde her şuura işlemiş bir Zeray çizgisi var”
Gayrimenkul sektörünün Türkiye’de her dönemin gözdesi olduğunun altını çizen Zeki Zeray, "Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, genelde gayrimenkul sektörü, özelde ise konut sektöründen etkilenmektedir. Sektörümüz, yatırım amaçlı olmasından dolayı her kesim için konjonktür ne olursa olsun, her zamanın gözdesi ve bu nedenle de oldukça popülerdir. Nüfus artışına ve özelinde genç nüfusun artışına paralel olarak konut üretimine ihtiyaç, süreklilik ve güncellik arz etmektedir. Biz de bu kavram ile (dinamik olarak) hareket ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, kentimizde her şuura işlemiş bir Zeray çizgisi var. Tasarımıyla, kısa sürede inşaat yapımıyla, paydaşlarıyla çalışma metotlarıyla, projelerindeki yaşam tarzlarıyla, bünyesinde görev alanların da büründüğü kimliği ile bir marka olmuş durumda. Bu marka kökleriyle doğduğu bu kente mal olmuş ve artık namı itibariyle önden giden konumda. Bunu geliştirip sağlam temeller ile yol aldırmak artık hepimizin sorumluluğu" dedi.

"Bu toprakları hak ettiği değerlere ulaştırmaya çabalıyoruz"
Yeni projeleriyle uluslararası olma yolunda önemli adım atacaklarını vurgulayan Zeki Zeray, projeye yükledikleri anlamın çok büyük olduğunu da belirtti. Zeray, "Sektörümüz hak ettiği yapılaşma içerisinde değil ve bizler de sektörün öncüsü olarak hedeflediğimiz uluslararası boyutta değiliz. Bu değere ulaşmak adına Esil projemize farklı anlamlar yükledik. Bölgede olmayan terasta havuz, dairelerin içerisinde hamam sauna, projenin içerisinde yer alan gölet alanları gibi farklılıklarla; markamızın da kentimizin de hak ettiği şanı, “şanlı” manasıyla Esil projemizle yakalamayı hedefliyoruz. Bu konjonktür içerisinde ne yaptığımızı nasıl başardığımızı sorgulayanlar oluyor fakat şapkadan tavşan çıkarmıyoruz emin olun, böyle bir gizem, riski ve tehlikeleri de beraberinde getirir. Biz bilimi esas alıyoruz. Esil; Zeray’ın vizyonerliği ile araziye ve bölgeye kattığı örneklerden biri olacaktır. Kentimizin yeryüzü ölçümü açısından sınırlı olması ve projemizin arazisinin de kentin çok az sayıdaki arazilerinden biri olmasına rağmen imar hakları kısıtlıdır. Böyle bir araziyi 'Zeray’dan başkası hak ettiği değere taşıyamazdı’ sorumluluğu ile uzun uğraşlar sonucunda aldık. Üst segment projeler üretiyoruz, fiyat politikamız zamanla anlaşılacaktır, biz de toprakları hak ettiği değere ulaştırmaya çabalayacağız" şeklinde konuştu.

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