İkinci Gençhane hizmete açıldı

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Altınkent Mahallesi’ndeki Gençhane’nin ardından ilçenin ikinci Gençhane’si hizmete açıldı.

Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi’nde kentin ikinci Gençhanesi’ni ilçeye kazandırdı. Bugün hizmete açılan Gençhane’yi Başkan Yasin Özlü de ekibiyle birlikte ziyaret etti. Özlü gençlerle sohbet etti, kütüphanedeki kitapları inceledi, yeni nesil eğlence ve oyun odalarını, derslikleri gezdi ve gençlerle masa tenisi ve bilardo oynadı.

Gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını kazanmaları, derslerini ve ödevlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için kütüphane ve ders çalışma alanları yer alacak. Ücretsiz çay ve kahve içme imkanı da bulacak olan gençler, toplamda 350 metrekarelik Gençhane’de sinema salonu, PlayStation oyun ve VR sanal gerçeklik odaları, satranç, bilardo ve masa tenisi oyun alanları olacak. Kadın ve erkeklere özel ayrı ayrı mescitlerin de bulunacağı bina, bölge gençlerinin cazibe merkezi olacak.

Gençhane’nin en üst katında yer alan 100 metrekarelik sınıf da eğitimlere ayrılacak. Müzik eğitimlerinden her türlü kişisel gelişim eğitimlerine kadar birçok gençlere yönelik eğitim ve seminerler uzman kişilerce verilecek.

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