Toprak altında kalan işçi öldü

KANDIRA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde alt yapı çalışması sırasında toprak altında kalan Salih Şentürk (36) yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi´nde meydana geldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kanalda çalışan Salih Şentürk, toprağın altında kaldı. 112 Acil Merkezi´ni arayıp yardım talep eden ekipler, Şentürk´ü kurtarmak için çalışma başlattı. Gelen ekiplerin çalışmasıyla Salih Şentürk´ün cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ
2022-01-14 17:37:01
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