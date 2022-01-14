Toprak altında kalan işçi öldü

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KANDIRA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde alt yapı çalışması sırasında toprak altında kalan Salih Şentürk (36) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi´nde meydana geldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kanalda çalışan Salih Şentürk, toprağın altında kaldı. 112 Acil Merkezi´ni arayıp yardım talep eden ekipler, Şentürk´ü kurtarmak için çalışma başlattı. Gelen ekiplerin çalışmasıyla Salih Şentürk´ün cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ

2022-01-14 17:37:01



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