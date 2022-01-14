Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kandıra'nın Sarnıçlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Çalışan personellerden biri olan Salih Şentürk (36) ise tamamen toprak altında kaldı. Diğer işçiler hemen Şentürk’ün yardımına koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile Şentürk’ü toprak altından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şentürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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