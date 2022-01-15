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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Judocular, EJU ortak çalışma kampında

İHA

Judocular, EJU ortak çalışma kampında

Antalya’nın Kemer ilçesinde Avrupa Judo Birliği (EJU) ortak çalışma kampı başladı. Yılın ilk ortak çalışma kampı olma özelliğine sahip antrenmanlara Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu şampiyon judocular da katıldı.
20 ülkeden toplam 300 judocu, EJU eğitmenleri ve ülke milli takım antrenörleri gözetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Ortak çalışma kampında Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Makedonya, BAE, Belçika, Moldova ve Hollandalı judocular yer aldı.
Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonunun düzenlediği EJU Ortak Çalışma Kampının sporcuları için oldukça verimli geçtiğinin belirten Kağıtspor judo branşı antrenörü İskender Özkanoğlu, böyle organizasyonlar vasıtası ile sporcularının şampiyonalar öncesi önemli tecrübeler kazandığının altını çizdi.

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