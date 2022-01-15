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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü

İHA

Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında bir süredir süren toplu iş sözleşme görüşmeleri önceki gün sona erdi. Sözleşme sonunda yüzde 80’e yakın zam müjdesi belediyede bayram havası oluşturdu.
Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonrası işçilerin yüzü güldü. Bir süredir devam eden görüşmelerde Başkan Hamza Şayir ve Genel İş Sendikası arasında mutabakatın sağlanmasının ardından, toplu sözleşme töreni için Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde bir araya gelindi.

“Yükselen şehir Dilovası’nı inşa ediyoruz”
Emeğin, emekçinin ve tüm çalışanlarının yanında olduklarını söyleyen Başkan Şayir yaptığı konuşmada, “Bizim için hepiniz çok kıymetlisiniz. Hepimizin sorumlulukları var. Halkımıza karşı sorumluluğumuz var. Biz bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapmak için çaba sarf edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte hep birlikte çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 3 yılda Dilovası’nda büyük bir değişim yaşandı. Bu değişim ile yeni Dilovası’nı hep birlikte inşa ediyoruz. Siz görevinizi en iyi şekilde yaptığı sürece bizim yükümüzü hafifleteceksiniz. Biz de enerjimizi ilçemize daha güzel projeler yapmak için çalışacağız. Yükselen Şehir Dilovası’nı inşa ediyoruz. Sizden istediğimiz işinizi bugüne kadar olduğu gibi özveri ile yapmanız” dedi.

Yüzde 80 zam
Şehirdeki tüm belediyeler içerisinde en yüksek rakamı vermeye çalıştıklarını vurgulayan Şayir, “Kocaeli’deki belediyeler içerisinde en yüksek rakamı vermeye çalıştık. Hepinizin daha iyi bir maaşla, refah seviyesi yüksek bir ortamda yaşamanızı istiyorum. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz yüzde 95’lik zammın ardından bugünde yüzde 80’e yakın bir zamla emekçi kardeşlerimizi ve ailelerini mutlu etmeye çalıştık. Biz elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Sizden de ricam ekmeğinize sahip çıkın. Yapılan toplu sözleşmenin çalışan arkadaşlarımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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