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Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşü Sedefnur düşmeden önce evde yükselen tartışma seslerini komşular duymuş "Olay gecesi zaten saat 01.00’ de hareketlilik başlamış sabaha kadar sesler duyulmuş" "Bu olaydan dolayı herkesin psikolojisi bozuldu, insanlar buradan taşınmak istiyor"

İHA

Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşü Sedefnur düşmeden önce evde yükselen tartışma seslerini komşular duymuş "Olay gecesi zaten saat 01.00’ de hareketlilik başlamış sabaha kadar sesler duyulmuş" "Bu olaydan dolayı herkesin psikolojisi bozuldu, insanlar buradan taşınmak istiyor"

Kocaeli'de, misafirliğe gittiği 7’nci kattaki daireden düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar'ın hayatı tehlikesi sürerken, site sakinleri ise olay gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. Olay sebebiyle insanların psikolojisinin bozulduğunu, komşularının siteden taşınmak istediğini anlatan Umut Şentürk, "Komşularımızla konuştuk, aynı daire içinde devamlı 34 günde bir bağırma sesleri, eğlence sesleri geliyormuş. Olay gecesi saat 01.00'de hareketlilik başlamış, sabaha kadar sesler duyulmuş" dedi.
Olay, 10 Ocak Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3’üncü etap A11 Blokt’a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar, ağır yaralandı.

Tutuklandı
Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.’yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A.’nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.’nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü. O.Ç. ve E.Ş.’nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedefnur Çağlar’ı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Açığa alınan polis memurlarından A.A. ve O.Ç. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, A.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayati tehlikesi sürüyor
Sedefnur Çağlar’ın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi devam ediyor. Sedefnur’un vücudunun birçok yerinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Olay gecesi saat 01.00’da hareketlilik başlamış sabaha kadar sesler duyulmuş"
Herkesin psikolojisinin bozulduğunu ve taşınmak istediklerini söyleyen komşu Umut Şentürk, "Olaydan bir yarım saat sonra ben eve geldim. 7. kattan düşen kız yerde kalmış, kimse müdahale etmemiş. En altta girişte oturan bir ablamız var. O bağırış sesleri duymuş, bizden birileri zannetmiş. Bu binada hemen hemen herkes birbirini tanıyor. Üst komşularımızla konuştuk. Aynı daire içinde devamlı 34 günde bir bağırma sesleri, eğlence sesleri geliyormuş. Ben işten geldiğimde kalabalık gördüm ve olay yerine gittik, kızı oradan almışlardı. Binada tartışma sesleri duyulmuş, benim eşimde duymuş. Olay gecesi saat 01.00’de hareketlilik başlamış sabaha kadar sesler duyulmuş. Polisleri şahsen tanımıyorum ama asansörde karşılaşmışızdır. Haftada bir iki defa evlerinde eğlence oluyordu" dedi.

"Yerden yatan birisini gördüm"
Sesleri duyan diğer komşu, "Polis sesine uyandım. O gece sabaha karşı havada sis vardı. Pencereden baktığımda ise yerde yatan birisini gördüm" dedi. İsmini vermek istemeyen bir diğer komşu ise "Sedefnur 7. kattan düştü. Burada yaşamıyordu, misafirliğe gelmişti" diye konuştu.

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