Kocaelispor - MKE Ankaragücü maçının ardından Mustafa Reşit Akçay, “Kocaeli isterse uzaydan hoca getirir” Mustafa Dalcı eski hocasına sahip çıktı: “Hoca göndermek çözüm değil”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor - MKE Ankaragücü maçının ardından Mustafa Reşit Akçay, “Kocaeli isterse uzaydan hoca getirir” Mustafa Dalcı eski hocasına sahip çıktı: “Hoca göndermek çözüm değil”

İHA

Spor Toto 1. Lig'de 12 biten Kocaelispor MKE Ankaragücü maçının ardından teknik direktörler değerlendirmede bulundu. Mustafa Reşit Akçay, "Kocaelispor isterse uzaydan hoca getirir" dedi, Mustafa Dalcı ise "Türk futbolunda hoca kıyımı var. Hoca göndermek çözüm değil" sözlerini kaydetti.

Kocaelispor - MKE Ankaragücü maçının ardından Mustafa Reşit Akçay, “Kocaeli isterse uzaydan hoca getirir” Mustafa Dalcı eski hocasına sahip çıktı: “Hoca göndermek çözüm değil”

Spor Toto 1. Lig’de 12 biten Kocaelispor MKE Ankaragücü maçının ardından teknik direktörler değerlendirmede bulundu. Mustafa Reşit Akçay, “Kocaelispor isterse uzaydan hoca getirir” dedi, Mustafa Dalcı ise “Türk futbolunda hoca kıyımı var. Hoca göndermek çözüm değil” sözlerini kaydetti.

Spor Toto 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Kocaelispor 21 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Zor müsabaka oynadık. Hafta içinde yaptığımız rakibimizle ilgili değerlendirmelerin rakip adına daha avantajlı olması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama sporcularımı tebrik ediyorum, onurlu mücadele verdiler. Skorlar ruhsal ve psikolojik olarak hepimizi ve taraftarımızı olumsuz etkiliyor. Bunların geçici olduğunu düşünüyoruz. Mağlubiyetlerimize baktığımızda kritik anlarda, kritik hatalardan oluşuyor. Daha iyi olacak mıyız? Evet. Klasik sözdür ama transferlerimiz geldikten sonra daha başarılı takım olacağız. Ümraniye maçı ve bu maçta sahadaki oyuncuların tavırları bunu gösteriyor. Üzgünüz. Kendi evimizde, taraftarımızın önünde yenilmek hoş bir durum değil” dedi.

“Şampiyonluk baskısı bizi çok üzüyor”
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam Akçay şu sözleri kaydetti:
“Bu takımın şampiyonlukla ilgili hikayeyi yazmasını bana göre çok fazla istiyoruz. Ne kadar doğru? Bunu bir daha gözden geçirmek lazım. Süper Lig’e çıkmayı kim istemez! Psikolojik olarak baskı altındayız. Taraftarımız çok büyük baskı altında. Bu baskı da yönetimi, bizi, herkesi oldukça üzüyor. Ama biz strateji de geliştiriyoruz. 56 hafta zor rakiplerle oynuyoruz. Kocaeli biz olsak da olmasak da bunun üstesinden gelir.”

“Giderken kimseye zorluk çıkarmayız”
Amaçlarının para olmadığını vurgulayan Akçay, “Bizim sözleşmelerimiz ve karakterimiz hiçbir camiaya zorluklar çıkarmaz. Amacımız para değil. Antrenörlüğe başladığımızdan beri başarıya odaklanmışız. Buradaki stratejilerdeki bazı eksiklikler, gecikmeler veya yaklaşık 2 aydan beri kırmızı kartlar, sakatlıklar, cezalar, hakem hataları gibi talihsizlikler yaşıyoruz. Bunları konuşmayı çok uygun bulmuyorum. Mazeret buluyormuşum gibi oluyor” diye konuştu.

“Fatih Terim de gidiyor, ne var yani!”
Kendisini istifaya çağıran kişilerin seviyeyi kaçırdıklarını dile getiren Akçay, “Bana ‘istifa’ derken adam ‘s’ ile başlayan ‘defol git’ diyor. Bunun bir nezaketi vardır. ‘Başarısızsın. Hadi git buradan’ diyebilirsin ama o kelime ne? Nezaket ve diplomasi var. Gazeteci de olabilirsin. Beni sen mi büyüttün? Seviyeyi kaçırmayalım. Biz gideriz, ne var yani. Fatih Terim, Arsene Wenger de gidiyor. Biz de gideriz. Her şeyi çözecekse gideriz tabi. Seviyeyi kaçırmayalım. Yönetimimiz çok kaliteli. Biz yönetimin önünü açarız. Ama ben saygı dilenmem. İş yaparım. Ben emekçiyim, işçiyim. Askerim. Ben çalışırım. Beğenen beğenir. Saygıyı kimseden dilenmem. Allah’tan beklerim” şeklinde konuştu.

“Şapkadan tavşan mı çıkacak?”
Teknik olarak oyuncularının iyi mücadele ettiklerini düşündüğünü belirten Akçay, “Talihsizliklerle, onların arkasına sığınıp gitmek doğru değil ama takım oluşturmak kolay değil. Hata vardır. Bizler de yapmış olabiliriz. Çözüm nedir? Biz gideceğiz. Bir başka teknik ekip gelecek. Şartları değiştirmediğiniz sürece ne fark edecek? Şapkadan tavşan mı çıkacak? Daha iyisini yapan gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Bizler de birilerinin yerine geldik. Bunlar olabilir. Yönetim bugün ‘Git’ desin, giderim. Ama beni atlayın, başka bir şeyler var. Benim tazminatım yok, param maram yok. Ben zor değilim. ‘Bavulunu topla’ derler toplarım. Çalışırken de en mükemmelini çalışırım. Adam bana ‘S.. ol git’ diyor. Bana bunu diyorsun da niye yani, ne işin var benimle. Gazeteciler ve taraftar üzerime oynuyor” ifadelerini kullandı.

“Transferde sezon başı hatalarını yapmamak lazım”
Transferle ilgili açıklamayı kulüp yönetiminin yapacağını aktaran Akçay, “Sezon başında transferde yaptığımız hataları bu dönemde yapmamak lazım. İstediğiniz oyuncuları bu dönemde alma şansınız yok. Ekonomik olarak güçlü kasanız yoksa hiçbir oyuncuyu buraya taşıyamazsınız. Camia yönetim ve belediye işbirliği ile iyi gidiyor. Biz gideriz ne var yani. Kocaelispor uzaydan bile antrenör getirebilir. O gücü var. Niye olmasın? Önümüzdeki hafta transferlerin büyük bölümünün gerçekleşme ihtimali var” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Dalcı: “Büyük camialar bu maçları avantaja çevirmek ister”
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise “Rakibimiz inanılmaz bir mücadele verdi. Zor maç olacağını biliyorduk. Oyuncularımız söylediklerimizi harfiyen yerine getirdi. Golü yedikten sonra biraz moral bozukluğu oldu. Soyunma odasına önde girmek iyi olurdu. İkinci yarı rakip tamamen ikinci bölge savunması yapıp hızlı hücum yapmak istedi. Bu tarz büyük camialar bu tarz maçları avantaj olarak kullanmak ister. Şampiyonluğa oynayan takımı yenmek moral verir. Maçın zorluğu buradaydı” dedi.

Dalcı, Mustafa Reşit Akçay’a sahip çıktı
Teknik direktör göndermenin çözüm olmadığını söyleyen Dalcı, “Büyük camialar birliktelik sağladığında ciddi güce sahip olur. Reşit Akçay hocamız değerli bir hocamız. Kocaeli camiasına şunu demek isterim; birlik olunursa Kocaelispor bu zorluktan çıkacaktır. Hocamız da gerekeni yapıyordur. Oyunculara destek vermek ve maçın 90 dakikasını sabırla beklemek bana göre en güzelidir. Başarı kısa vadede gelmez. Sabırlı ve istikrarlı gitmeyi gerektirir. Hocasına inanan bir yönetim var. Bu zorluklar ancak destek olunursa atlatılabilir. Birlik olunursa güçlü olunur. Türk futbolunda böyle bir hoca kıyımı var. Birlik olmak ve sabırlı olmak en doğrusu. Uzun vadede mutlaka başarı gelecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaelispor - MKE Ankaragücü: 1-2
YEREL HABERLER Kocaelispor - MKE Ankaragücü: 1-2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - MKE Ankaragücü: 2
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - MKE Ankaragücü: 2
Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü
Otopark içinde yanan konteyner küle döndü
YEREL HABERLER Otopark içinde yanan konteyner küle döndü
Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşü Sedefnur düşmeden önce evde yükselen tartışma seslerini komşular duymuş "Olay gecesi zaten saat 01.00’ de hareketlilik başlamış sabaha kadar sesler duyulmuş" "Bu olaydan dolayı herkesin psikolojisi bozuldu, insanlar buradan taşınmak istiyor"
YEREL HABERLER Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşü Sedefnur düşmeden önce ...
Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü
YEREL HABERLER Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü ...
Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü
YEREL HABERLER Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü ...
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor İlkokul mezunuydu, kızıyla birlikte ortaokulu bitirip kendi iş yerini açtı Meslek kursunda öğrendikleriyle kendi işini kurdu
YEREL HABERLER İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için ...
Hasta bakıcılar bu eğitimler sayesinde daha bilinçli
YEREL HABERLER Hasta bakıcılar bu eğitimler sayesinde daha bilinçli
Başkanlık Kupası’nı Cagner kazandı
YEREL HABERLER Başkanlık Kupası’nı Cagner kazandı
Kayıp adam, güvenlik kameraları sayesinde bulundu Güvenlik kamerasında yeri tespit edilen adam ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp adam, güvenlik kameraları sayesinde ...
2 gündür kayıptı, çalılıkta ölü bulundu
YEREL HABERLER 2 gündür kayıptı, çalılıkta ölü bulundu
Barbaros’ta dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Barbaros’ta dönüşüm başlıyor
Başarılı eldivenler kürsünün zirvesinde
YEREL HABERLER Başarılı eldivenler kürsünün zirvesinde
Judocular, EJU ortak çalışma kampında
YEREL HABERLER Judocular, EJU ortak çalışma kampında
Ferruh Duygu Spor Tesisleri hizmete girdi
YEREL HABERLER Ferruh Duygu Spor Tesisleri hizmete girdi
5 katlı binanın çatısından düştü Bir binanın çatısından başka bir binanın terasına düşüp mahsur kaldı Düştüğü terasta yaralanarak mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 5 katlı binanın çatısından düştü Bir binanın ...
Eren Bülbül karakterini canlandıran Taşdemir: "Eren Bülbül’ün annesi beni oğluna çok benzetiyordu, bana sarılıp ağlıyordu" "Eren'i canlandırdığım için çok fazla mutluluk ve gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Eren Bülbül karakterini canlandıran Taşdemir: "Eren ...
Olimpiyat şampiyonları bu salonda yetişecek
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonları bu salonda yetişecek
İlimtepe Sağlık Ocağı, yeni yerinde daha sağlıklı
YEREL HABERLER İlimtepe Sağlık Ocağı, yeni yerinde daha sağlıklı
Kaza yaptı, kullanılamaz hale gelen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Kaza yaptı, kullanılamaz hale gelen otomobilden burnu ...
Hırsızlık çetesi operasyonunda 38 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık çetesi operasyonunda 38 kişi tutuklandı
Her yerde aranıyordu, güvenlik kamerasında tespit edildi
YEREL HABERLER Her yerde aranıyordu, güvenlik kamerasında tespit ...
Üzerine kızgın yağ sıçrayan vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kızgın yağ sıçrayan vatandaş yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.