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D-100’de tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100’de tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze İlçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 DKZ 189 plakalı otomobil, hemen önünde seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 41 TZ 608 plakalı Volvo marka tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü F.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.V. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri D100 Karayolu İstanbul istikametini kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilin yola savrulan parçalarını, itfaiye ekipleri tazyikli su ile temizledi. Kazaya karışan aracın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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