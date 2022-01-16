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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademi Liselerden 13 bin 528 öğrenci destek aldı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Kılavuz Gençlik projesi içerisinde yer alan Akademi Liselerden 2021 yılı içerisinde toplam 13 bin 528 öğrenci destek aldı.

Akademi Liselerden 13 bin 528 öğrenci destek aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Kılavuz Gençlik projesi içerisinde yer alan Akademi Liselerden 2021 yılı içerisinde toplam 13 bin 528 öğrenci destek aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kılavuz Gençlik projesi kapsamında kurulan Akademi Liselerden 2021 Akademik Yılı’nda pandemi nedeniyle kısıtlamalara rağmen 13 bin 528 öğrenci destek aldı. Gençlerin gelişimi için düzenlenen Akademi Lise, bilgi destek programı ile öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanmasının yanı sıra derslerdeki eksikliklerini de giderecek şekilde uygulanıyor. Bu kapsamda matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, edebiyat, tarih dersleri verilerek etüt faaliyetleri ile birlikte müfredattaki eksiklikler de kapatılmaya çalışılıyor.

Farklı sektörlerden eğitimciler
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra akademisyenler, iş, sanat, eğitim, spor ve medya dünyasının temsilcileri ve özel sektör yöneticilerinin eğitimci olarak katıldığı Akademi Lise eğitimlerinde gençlerin öğrencilik ve iş hayatlarındaki başarılarını geliştirmesi için tecrübeler aktarıldı. Değerler eğitimi ile Divanı Muhabbet, edebiyat okumaları, tarih okumaları, cuma kahvesi ve birbirinden fark oluşturan dergi avcıları atölyesi, sinema atölyesi ve fotoğrafçılık atölyeleri gençlerin donanımlarını arttırmak ve istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlendi. 2021 yılı içerisinde Kılavuz Gençlik Söyleşileri 59.300 kişi tarafından izlendi.

Sportif faaliyetler düzenlendi
2021 yılında Akademi Lise öğrencilerine yönelik 20 defa gerçekleştirilen kamp programlarına bin 368 öğrenci katıldı. 2021 yılın içinde öğrencilerin becerilerini artırmak amacıyla hazırlanan geleneksel el sanatları içerisinde yer alan ebru, hat ve tezhip atölyelerinde toplam 2 bin 679 öğrenciye hizmet verildi. 2021 yılında Akademi Lise öğrencilerine yönelik Omuz Omuza Futbol Turnuvası, spor, gezi ve ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, bisiklet kulübü, yüzme etkinliği gibi birçok sportif faaliyet gerçekleştirildi. Sportif faaliyetlerden 2021 yılında toplam 3 bin 526 öğrenci faydalandı. Ayrıca Akademi Lise Merkezlerinde bulunan Fitness Spor Tesisi’nde bin 193 öğrenci, 6 bin 168 antreman yaptı.

Kültürel geziler düzenlendi
Kılavuz Gençlik Modeli bünyesi altında faaliyet yürüten Akademi Liseler’de 2021 yılı içerisinde birbirinden faydalı kültürel geziler, kaynak kitap dağıtımı ve deneme sınavları gerçekleştirdi. Akademi Lise öğrencilerinin tarihi ve medeniyeti yerinde görerek daha yakından tanımaları amacıyla İstanbul, Edirne ve Bursa'ya geziler düzenlenirken, etkinliklerden şehir içi gezileri ile birlikte toplam 470 öğrenci faydalandı. 20212022 yılı eğitim öğretim yılı için bilgi destek takviye derslerinden faydalanan 3 bin 139 öğrenciye kaynak kitap dağıtıldı. Belirli periyotlarda 6 bin 782 öğrencinin katıldığı deneme sınavları yapıldı.

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