Kar yağışı sonrası Kent Ormanı'na akın ettiler



Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kent Ormanı´na aileleriyle birlikte gelen çocuklar kar topu oynadı.

İzmit´te gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinin karla kaplanmasına neden oldu. İzmit Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Kent Ormanı´na gelenler kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeye çalıştı.

`ÇOCUKLAR DÖRT GÖZLE BEKLİYORDU´

Ailesiyle beraber Kent Ormanı´na gelen Galip Derebaşı, "Karın yağması güzel. Çocuklarla beraber vakit geçirmek için buraya geldik, onlar da bunu dört gözle bekliyordu. Hem bizim için hem çocuklarımızın için iyi oldu. Çocuklarımla kar topu savaşı yapacağız, kayacağız" dedi.

Kentin birçok yerinden kar manzarası görmek için buraya insanların geldiğini ifade eden işletmeci Rüstem Özgenç ise, "Yılın bu mevsiminde kar yağışını bekliyorduk, kar yağdığı zaman kentin dört bir yanından buraya insanlar geliyor, genelde burada kızak yapıyorlar. Şu an için her şey güzel, mükemmel bir manzara var. Piknik yapanlar var, kayanlar var en çok çocuklar eğleniyor." diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-01-16 12:46:47



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