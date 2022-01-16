TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 59 - Sigortam.net: 67

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Türkiye Basketbol Ligi 14. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Sigortam.net’e 5967 mağlup oldu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Mesut Öztürk xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Jvon Joseph Mc Cormick xx 10, Faik Can Nurkan x, Cihan Amasyalı xx 7, İbrahim YıIdırım xx 9, Brady William Skeens xx 8, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 9, Eren Beyaz x 7, Sertan İbrahim Sarı xx 9

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Sigortam.net: Umar Atın x 3, Furkan Ayça x, Serhat Uğur x, Rakeem Jamal Buckles x 2, Merthan Mutlu x 6, Cenk Şekeroğlu xx 7, Berkay Bayar x, Özgür Şahin x 3, Garrett Timothy Sim xxx 20, Ramazan Tekin x, Cevher Özer xxx 24

Başantrenör: Atilla Andaç Yapıcıer

1. Periyot: 1816 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 38 33 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 5459 (Sigortam.net lehine)

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