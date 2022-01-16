Evine girdiği kişiyi öldürdüğü belirlenen şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evine girdiği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Ocak Cuma günü Gölcük Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yarar (37), evinin alt katından gelen seslere uyandı ve kontrol etmek amacıyla aşağıya indi. Murat Yarar, karşılaştığı bir şahıs tarafından bilinmeyen bir sebeple bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, seslere uyanan Yarar'ın ailesi ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Yarar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Murat Yarar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yarar'ı bıçakladığı belirlenen O.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüpheli O.K.'nin Murat Yarar'ın evine neden girdiği ise araştırılıyor.

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