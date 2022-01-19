Kumaş deposunda korkutan yangın: Kucaklayabildikleri kumaşları dışarıya böyle çıkardılar Kilolarca kumaşı kurtarabilmek için can havliyle çalıştılar Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumaş deposunda korkutan yangın: Kucaklayabildikleri kumaşları dışarıya böyle çıkardılar Kilolarca kumaşı kurtarabilmek için can havliyle çalıştılar Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir kumaş deposunda yangın çıktı. Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri kilolarca kumaşı depodan çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Kumaş deposunda korkutan yangın: Kucaklayabildikleri kumaşları dışarıya böyle çıkardılar Kilolarca kumaşı kurtarabilmek için can havliyle çalıştılar Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir kumaş deposunda yangın çıktı. Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri kilolarca kumaşı depodan çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kumaş deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun elektrik panosunda yangın çıktı. Panodan yükselen alevler, kısa sürede kumaşlara da sirayet etti. Depodaki kumaşlar kısa sürede alevlere teslim oldu. Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına yardım eden 2 depo görevlisi dumandan etkilendi. Hemen ambulanslara alınan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri, kumaşları dışarıya çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Kucaklanarak dışarıya taşınan kumaşlara su sıkılarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrasında depoda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilgievleri, öğrenci ve velilerin ikinci adresi oldu
YEREL HABERLER Bilgievleri, öğrenci ve velilerin ikinci adresi oldu
Kıyafet silkelerken 5´inci kattın penceresinden düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kıyafet silkelerken 5´inci kattın penceresinden ...
Evine giren hırsızı öldüren sanığın avukatı, tutukluluk kararına itiraz edecek
YEREL HABERLER Evine giren hırsızı öldüren sanığın avukatı, ...
Evine giren hırsızı öldüren sanığın avukatı, tutukluluk kararına itiraz edecek
YEREL HABERLER Evine giren hırsızı öldüren sanığın avukatı, ...
Gölcük'te mazgallar ve yollar periyodik olarak temizleniyor
YEREL HABERLER Gölcük'te mazgallar ve yollar periyodik olarak ...
Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışmasına start verildi
YEREL HABERLER Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışmasına ...
Başiskele'ye yeni çöp kutuları yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Başiskele'ye yeni çöp kutuları yerleştiriliyor
Zilini çaldığı dairenin kapısı açılır açılmaz içeri daldı; ev sahibi çığlık attı
YEREL HABERLER Zilini çaldığı dairenin kapısı açılır açılmaz içeri ...
Sokaktan kurtarıldı, barınma merkezine yerleştirildi
YEREL HABERLER Sokaktan kurtarıldı, barınma merkezine yerleştirildi
Bu merkez kadınların ikinci evi oldu
YEREL HABERLER Bu merkez kadınların ikinci evi oldu
İş merkezindeki buzdolabında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İş merkezindeki buzdolabında çıkan yangın korkuttu
Göz göre göre köpeği ezmişti, o sürücü yakalandı Hayvansever site sakini Murat Toptaş: "Kahroldum. Canilikten başka bir şey değil bu. Yazıklar olsun, hiçbir şey diyemiyorum"
YEREL HABERLER Göz göre göre köpeği ezmişti, o sürücü ...
Bu kursu çocuklar çok sevdi
YEREL HABERLER Bu kursu çocuklar çok sevdi
Alikahya stadyum bağlantı yolunda ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Alikahya stadyum bağlantı yolunda ilk kazma vuruldu
Derince'de sağlık semineri
YEREL HABERLER Derince'de sağlık semineri
Başkan Söğüt, Tapu Müdürlüğü’nü inceledi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, Tapu Müdürlüğü’nü inceledi
7'nci kattan düşen Sedefnur, yoğun bakımda uyutuluyor
YEREL HABERLER 7'nci kattan düşen Sedefnur, yoğun bakımda uyutuluyor
Gebze'de vatandaşların talepleri, halk buluşmasında dinleniyor
YEREL HABERLER Gebze'de vatandaşların talepleri, halk buluşmasında ...
Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı
Kapısını çaldığı daireye zorla girdi, ev sahibi çığlık çığlığa bağırdı Evine zorla giren şüpheliyi görünce hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Kapısını çaldığı daireye zorla girdi, ev sahibi ...
Başkan Bıyık 105 genç ile “İyi ki Varsın Eren” filmini izledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık 105 genç ile “İyi ki Varsın Eren” ...
Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi Vicdanları yaralayan görüntü
YEREL HABERLER Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ...
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kurallar unutuldu
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kurallar unutuldu
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kurallar unutuldu
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kurallar unutuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.