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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şayir, hastane personelini ağırladı

İHA

Başkan Şayir, hastane personelini ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi personelini yemekte ağırlayarak, pandemi sürecinde gösterdikleri performanslarından dolayı teşekkür etti.
Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Nazi Yılmaz, Hastane Müdürü Şükrü Gözalan ve hastane çalışanları ile yemek programında bir araya geldi. Sağlık personellerinin pandemi sürecinde ki fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Başkan Şayir, "Sağlık her şeyden önemlidir. Bizim canımızı emanet ettiğimiz siz sağlık personellerinin özellikle pandemi sürecinde nasıl fedakarlıklar yaparak, ailelerinden evlerinden uzak bir şekilde vatandaşlarımızın can sağlığı için çalıştıklarına şahidiz. Gece gündüz demeden mesai yaparak, bu zorlu süreci mağduriyet yaşamadan atlatmamızı sağlayan, sağlık personellerine minnettarız. Göreve geldiğimiz günden bu yana hastanemizin statüsünün değiştirilerek D sınıfından C sınıfına yükseltilmesi, yeni branşların açılması, hekim, hemşire ve tüm kadrolarının genişletilmesi için girişimlerde bulunduk. Geçtiğimiz aylarda da Sağlık Bakanlığımızdan onay aldık. İnşallah yeni açılacak branşlar ve yeni hekim kadrosu ile de daha da güçlenecek olan hastanemiz halkımıza daha iyi hizmetler verecektir. Biz sizleri seviyor ve güveniyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Şayir ve hastane yönetimi, başarılı personele çeşitli ödüller ve teşekkür belgeleri takdim etti.

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