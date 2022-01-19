Sokak hayvanlarına büyükşehirden mama desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik kentin her noktasında mama desteği sağlanıyor. Kentte 55 besleme noktasında 1 araç ve 2 personelin olduğu ekip ile düzenli olarak sokak hayvanlarını besleme çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 2021 yılında 120 ton mama dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, soğuk havalarda hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm vatandaşlara da birlik çağrısında bulundu.

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