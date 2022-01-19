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Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisi: Tava ve bıçakla uzaklaştırmaya çalıştım

DHA

Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisi: Tava ve bıçakla uzaklaştırmaya çalıştım


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de evine giren hırsızlıktan sabıkası bulunan Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak (24), ifadesinde, kahvaltı sonrası tava ve bıçağı mutfağa götürürken, ses gelen yatak odasına yöneldiğini belirterek, "Bana saldırınca ben de korku ve panikle elimdeki tavayı şahsın omuz kısmına doğru vurmaya başladım ve yine elimde bulunan bıçağı şahsın kalça kısmına sallayarak uzaklaştırmak istedim" dediği öğrenildi.
Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana geldi. Evlilik hazırlıkları yapan tersane işçisi Osman Karatoprak, evine giren Murat Yarar'ı çıkan arbedede bıçakladı. Evden çıkıp kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Osman Karatoprak'ın çevredekilerden yardım istemesi üzerine, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.
'ELİNİ BELİNE DOĞRU GÖTÜRDÜ, SALDIRDI'
Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde, evlilik hazırlığında olduğunu, sabah kahvaltı yaptığını ve masayı toparladığı sırada yatak odasından sesler geldiğini belirterek, "Masada bulunan tavayı sol elime, bıçağı sağ elime alıp odadan çıktıktan sonra seslerin geldiği yatak odasına doğru yöneldim. Kapıyı açtığımda alt kısmında pantolonu inik vaziyette bir erkek şahsın halıya işediğini gördüm. Şahsı görünce birden korktum ve 'sen kimsin?' diye sordum. Pantolonunu çekti ve kemerini taktı. Bana da, 'Ne yapacaksın, elindeki bıçakla bana mı vuracaksın?' diyerek sağ elini belinin arka kısmına doğru götürdü ve bulunduğu yerden üzerime doğru zıpladı. Bana saldırınca ben de korku ve panikle elimde bulunan tavayı bu şahsın omuz kısmına doğru vurmaya başladım ve yine elimde bulunan bıçağı şahsın kalça kısmına doğru sallayarak kendimden uzaklaştırmak istedim. Can havliyle ben bu şahsı yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum" dedi.
YARDIM İSTEDİ
Yaşanan arbedenin ardından şüphelinin kaçtığını söyleyen Osman Karatoprak, "Aramızda kısa süreli bir arbede yaşandıktan sonra şahıs benim yatak odamdan çıkarak salona koştu, ardından evin bahçeye açılan kapısının bulunduğu küçük odaya girdi ve bu kapıdan bahçe tarafına kaçtı. Ben de 'hırsız' diye bağırarak peşinden koştum. Ben şahsı kovalarken elimde hiçbir şey yoktu. Çevredekilere ambulans çağırmalarını, polisi aramalarını istedim. Şahsı bulunduğu yerden kaldırıp ambulansa aldılar. Yerde bir avuç kadar kan lekesi gördüm. Yaralı olduğunu anladım ve polislere başımdan geçeni anlattım" diye ifade verdi.
KARARA İTİRAZ EDİLECEK
Osman Karatoprak, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, avukat Osman Özgeliş, tutukluluğa itiraza ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi. Avukat Özgeliş, Karatoprak'ın meşru müdafaa durumunun yeniden gözden geçirilmesini, TCK 25'inci ve 27´nci maddeler kapsamında tutukluluk kararının tekrar değerlendirmeye alınmasını, müvekkilinin suç kastının olmadığını belirterek, karara itiraz edeceklerini açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-01-19 16:35:08

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