Dilovası'nda metruk yapılar yıkıldı



KOCAELİ DHA DİLOVASI'nda metruk yapılar yıkıldı. Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay´ın girişimiyle kaymakamlığın koordinesinde, Dilovası Belediyesi ve emniyet müdürlüğünün iş birliğiyle 23 metruk yapıdan 14'ü yıkıldı. Yapıların, uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere, kamu düzeni ve esenliğini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan ve görüntü kirliliğini yok etmek amacıyla yıkıldığı belirtildi. Kalan 9 metruk yapının ise giriş çıkışların kapatıldığı ifade edildi.Kaymakam Metin Kubilay; "Bugün itibariyle ilçemizde metruk bina kalmamış olup verdiğimiz bu mücadelede bizlere desteklerini esirgemeyen başta Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz olmak üzere, Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir´e ve Dilovası Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum´´ dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası

2022-01-19 18:02:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.