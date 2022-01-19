Yargıtay'dan 3 kez dönen cinayet davasında müebbet hapis cezası verildi



Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Hayriye Tan'ı (33) önce bıçaklayıp, ardından pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Hacı Osman Tan (47) hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından 3 kez bozuldu. Bugün görülen duruşmada Hacı Osman Tan hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 19 Kasım 2013 yılında Derince ilçesinde meydana geldi. Hacı Osman Tan, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Hayriye Tan'ı bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle başından vurdu. Hayriye Tan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Hacı Osman Tan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILMADIĞI İÇİN KARAR BOZULDU

Olay sonrasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, Hayriye Tan'ın eşini aldattığının kesinleşmesi sebebiyle Hacı Osman Tan hakkında haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar, duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisinin katılmaması sebebiyle 7 Haziran 2016 tarihinde bozuldu. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinin de bulunduğu duruşmada ikinci kez yargılanan Hacı Osman Tan'a yeniden haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY, KARARI 3'ÜNCÜ KEZ BOZDU

Karar sonrasında dosyayı tekrar inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu kez Hayriye ve Hacı Osman Tan çiftinin Sivas'ta yaşadığı dönemde Hacı Osman Tan'ın başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu ve bu ilişki nedeniyle Hayriye Tan'ın aldatmasının haksız tahrik sayılamayacağına hükmederek kararı 9 Nisan 2018 tarihinde ikinci kez bozdu. Kocaeli 1. Ağır Mahkemesi'nde üçüncü kez yargılanan Hacı Osman Tan'a, bu kez indirim uygulanmayarak ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin tekrar incelediği karar, 8 Nisan 2021 tarihinde dosyada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar bozuldu.

DÖRDÜNCÜ YARGILAMADA İYİ HAL İNDİRİMİ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez yargılanan Hacı Osman Tan hakkında bugün görülen duruşmada yeniden karar verildi. Mahkeme heyeti, Hacı Osman Tan'ın mahkeme sürecindeki davranışlarını gözeterek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından, müebbet hapis cezasına indirilmesine hükmetti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-01-19 19:14:27



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