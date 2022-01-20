1 metre karda müthiş mücadele Kahraman sağlıkçıların karla mücadelede zorlu mesaisi

Kocaeli'de zorlu kış şartlarında hastaneye gidemeyen hastalar için yollara düşen sağlık çalışanları, kar kalınlığının yer yer 96 santimetreye ulaştığı köylerde zorlu mesaisini sürdürüyor. Hastaneyi ev ortamına taşıyan sağlık çalışanları, aynı zamanda aşılama çalışmalarını da yapıyor.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuğa aldırmadan, zorlu kış şartlarında hastaneye gidemeyen hastalar için seferber oluyor. Hastane ortamını eve taşıyan, kentin en ücra köşelerine kadar hizmet götüren sağlık çalışanları, Kartepe'nin köylerinde de çalışmalarını sürdürdü. Kar kalınlığının zirvede 96 santimetreyi bulduğu Kartepe'de; Pazarçayırı, Sultaniye, Örnekköy ve Hanlar gibi ulaşım imkanları hava koşullarından dolayı güçleşen köylere giden ekipler, zorlu mesaisine devam ediyor. Yoğun buzlanma ve kardan dolayı araçların çıkamadığı noktalarda ekipler, kar engeline rağmen yürüyerek adrese ulaşıyor. Kentin bazı köylerinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulurken, sağlıkçılar zor şartlara rağmen özenle hastalara tedavi uyguluyor. Tedavilerin yanı sıra hastalara aşılama da yapılıyor.

Uzun yıllardır evde sağlık hizmetlerini sürdüren Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 2021 yılında 39 bin 700 hastanın ayağına evde sağlık hizmeti götürdü. 2021 yılında ziyaret edilen ev sayısı ise 81 bin olarak kayıtlara geçti.



"Yaz, kış, kar gibi şeyler bizim için geçerli değil"

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerden Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu olarak görev yapan Filiz Aslan, hava koşullarının kendileri için engel teşkil etmediğini, özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz evde sağlık ekipleri olarak hastaneye gidemeyen yaşlı veya hastaneye gitmeye engeli olan hastalar için hastane ortamını eve taşıyoruz. Hastaların muayenesini uyguluyoruz, tahlilleri varsa onları alıyoruz. Tıbbi bakımlarını yapıyoruz. Evde hastaya bakım yapanların daha iyi bakmaları için eğitimler veriyoruz. Kullandıkları tıbbi cihazları öğretiyoruz. Çünkü hasta yakınları da evde takibini yapıyorlar. Yaz, kış, kar gibi şeyler bizim için geçerli değil. Artı olarak aşı uygulamaları da yapıyoruz. Evde sağlık hizmetleri yaklaşık 2007 yılından itibaren kurulmaya başlandı. Uzun yıllardan beri bu hizmeti veriyoruz. Biz Kocaeli Devlet Hastanesi ekibi olarak ayda yaklaşık 500 hastaya, bin, bin 200 civarı ziyaret gerçekleştiriyoruz. 3 veya 4 ekiple çalışıyoruz” dedi.

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