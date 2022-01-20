Keloğlan çocuklarla buluşacak

Gölcük'te yaşayan çocuklar, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında sahnelenecek "Keloğlan İş Başında" tiyatro oyunu ile eğlenerek öğrenecek.

Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları Keloğlan ile tiyatroda buluşturacak. Gölcük Belediyesi ve Sırf Tiyatro işbirliğinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında sahnelenecek “Keloğlan İş Başında” adlı tiyatro oyunu çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. 23 Ocak Pazar günü saat 14.00’te sahnelenecek oyunda, Gölcülü çocuklar bir yandan eğlenirken, bir yandan da faydalı bilgiler öğrenecek.

Keloğlan’ın başrolde olduğu oyunda, Nasreddin Hoca, Gargamel ve Azman karakterleri; oyundaki diyalogları ile eğlenceli zaman geçirmelerini sağlayacakları çocuklara, büyüklerin yanından ayrılmamaya özen göstermeleri, yalan konuşmamaları gibi doğru davranış önerileri de verecek.

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