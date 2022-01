Önem projesinde sahne çocukların oldu

ÖNEM projesi kapsamında Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen etkinlikte öğrenciler; sergiledikleri tiyatro, oratoryo, kukla şov ve halk oyunları gösterileri ile izleyenlerden tam not aldı.

Kocaeli Valiliği himayesinde başlatılan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesi kapsamında Gölcük’te "Sahne Sizin" etkinliği düzenlendi. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, tiyatro, oratoryo, kukla şov ve halk oyunları gösterileri ile izleyenlerden tam not aldı. Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilerin gösterilerini; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti ilçe başkanları ve öğrenci velileriyle birlikte izledi.

"Sevgi varsa engel yoktur"

Öğrencilerin yetenekli olduğunu söyleyen Başkan Sezer, " 'Çocuklar; sadece ailelerin çocukları değil, aziz Türk milletinin ferdi ve evladıdır' mesajını veren Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un desteğiyle il genelinde sürdürülen, ilçemizde de bin 215 öğrencimizin katılımıyla devam eden ÖNEM projesi başarıyla devam ediyor. Bugün de birbirinden muhteşem gösterileri başarıyla sahneleyen öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgi varsa hiçbir zaman engel yoktur. Çocuklarımızın gelişimi ve eğitimi için her türlü desteği vermeye ve çeşitli etkinliklerle de bunu pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

