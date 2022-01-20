Yarıyıl tatilinde öğrenciler sanatla buluşacak

Gölcük Belediyesi, "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri ile yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan 1016 yaş arası öğrencileri sanatla buluşturacak.

Öğrencilerin 20212022 eğitimöğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak "Ders Zili Gölcük'te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri, 24 Ocak Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde başlayacak. Öğrenciler, 7 gün sürecek etkinliklerde, birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerde sanat faaliyetleriyle yeteneklerini geliştirecek. Öğrencilerin el becerilerini geliştirecek etkinlikler kapsamında ilk olarak 2425 Ocak tarihlerinde, "tahta baskı" ve "dokuma" uygulaması yapılacak. 10.0016.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte, öğrenciler El Sanatlar Eğitmeni Esin Yazıcı'dan tahta baskı ve dokuma sanatı hakkında bilgiler alarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirecek.



Çini ve çamlar öğrencilerin ellerinde renklenecek

Etkinlikler 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek "geleneksel yöntemlerle çini boyama" ve "şişe çökertme boyaması" atölyeleri ile devam edecek. Etkinliklere katılacak öğrenciler; Cam Çini ve Seramik Eğitmeni Meryem Cineviz’den iki sanat dalı hakkında bilgiler alarak, yeteneklerini seramik ve cam üzerine aktaracak.



Keçe atölyesi öğrencileri ağırlayacak

Etkinliklerin üçüncüsü ise; 2 Şubat Çarşamba günü, "keçe atölyesi" ile düzenlenecek. Atölyede öğrenciler; Kültür Bakanlığı bez bebek sanatçısı Naz Camkıran'dan yünün ve keçenin öyküsüyle birlikte keçe sanatının inceliklerini öğrenecek. Öğrenciler, atölyede; yünün nasıl kırkıldığı, nasıl yıkandığı, nasıl boyandığı, keçenin kültürü, kullanım alanları, geleneksel teknikleri ve keçe sanatını hakkında bilgiler edinecek.



Mozaik çalışması ile el becerilerini geliştirecek

Öğrencilere sanat dolu tatil geçirmelerini sağlayacak etkinlikler; 3 Şubat Perşembe günü “mozaik çalışması” ile devam edecek. Etkinliğe katılan öğrencilere; Cam Çini ve Seramik Eğitmeni Meryem Cineviz tarafından mozaik sanatı hakkında bilgiler verilecek. Öğrenciler, üç boyutlu taşlar ve elleriyle tutarak yaptıkları objelerle, el becerilerinin geliştirecek.

Etkinlikler kapsamında son olarak; 4 Şubat Cuma günü öğrenciler ebru sanatı ile tanışacak. Cam Çini ve Seramik Eğitmeni Meryem Cineviz, öğrencilere ebru sanatını tanıtarak, bu önemli sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak. Osmanlı’da ebrunun kağıt süsleme sanatları arasındaki öneminin aktarılacağı atölyede öğrenciler; ebru renklerin suyla olan dansı ile tanışacak.

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