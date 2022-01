Başkan Bıyık, liseli gençlerle hayvan barınağını ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanları için mama alan liseli gençlerle birlikte Darıca Belediyesi’nin Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanları için mama alıp Darıca Belediyesi’nin Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da liseli gençlere eşlik ederek sokak hayvanları ile ilgilendi. Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Muzaffer Bıyık, duyarlılıkları için gençlere teşekkür etti.

"Sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz"

Sadece kışın soğuk havalarda değil, yıl boyunca sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarında oluşturduğumuz beslenme noktalarına her gün su ve mama bırakıyoruz. Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibimiz ile de sokak hayvanları için sadece kışın soğuk havalarda değil yılın her günü çalışma yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezinde yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerini yaparak tekrar ait oldukları doğaya bırakıyoruz. Can dostlarımız olarak adlandırdığımız sokak hayvanlarımız için hepimizin üzerimize düşen görevleri var. Sizlere bu duyarlı ve örnek davranışınız için teşekkür ediyor ve herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

