Başiskele'de kar timleri teyakkuzda

Başiskele Belediyesi, kar yağışı sonrası ilçe genelinde yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçenin özellikle yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçede günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçenin bir çok noktasında ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, okulların, kamu kurum ve kuruluşların, camilerin giriş ve çıkışlarında, yaya üst geçitlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ana arterleri kepçe ve greyderler yardımıyla yollardaki kar birikintilerini temizleyen ekipler, ayrıca yollarda yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yaptı. Ekipler ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarında biriken karları da kürek ve süpürgelerle bertaraf etti.

Hayvanlar da unutulmuyor

Belediyenin veterinerlik hizmetleri ekipleri de soğuk kış günlerinde yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan kedi, köpek ve kuşlara yem ile mama desteği sağladı. İlçenin muhtelif yerlerine mama ve yem bırakan ekipler, kış boyunca bu hizmeti sürdürecek.

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