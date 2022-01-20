Annesinin, 'Komşu Hasan gibi olamaz mısın?' sözüyle bu mesleğe başladı, 33 yıldır devam ediyor Komşusu gibi ressam oldu, Capone'yi de canlı çizdi, İbrahim Tatlıses'i de

– Kocaeli'de işsiz kaldığı dönemde annesinin, 'Oğlum resim çiziyorsun, komşu Hasan gibi olamaz mısın? Sen de resim yap' sözüyle ressamlığa başlayan Erdoğan Demirkol, 33 yıldır seyyar ressamlık yapıyor. Hobisini mesleğe dönüştüren Demirkol, aynı zamanda Tekin Akmansoy, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses ve futbolcu Capone gibi birçok ünlünün canlı resmini de çizdi.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Erdoğan Demirkol (56), 1989 yılında Türkiye'ye geldi. Kocaeli'ye yerleşen Demirkol, bir süre iş bulamadı. Maddi problemler yaşayan Demirkol annesinin, 'Oğlum resim çiziyorsun, komşu Hasan gibi olamaz mısın? Sen de resim yap' demesi üzerine hobisini mesleğe dönüştürdü. Bu alanda kendini geliştiren, birçok teknik öğrenen ve zaman içerisinde profesyonel olan Demirkol, aynı zamanda şehir şehir gezdi, her gittiği kentte resim çizdi. Malzemeleriyle şehir şehir gezen Erdoğan Demirkol, 33 yıldır seyyar ressamlık yapıyor.



Capone'yi de çizdi, İbrahim Tatlıses'i de

1989 yılında iş bulamadığını söyleyen Demirkol, "Ne yapacağım konusunda telaşlıydım. Rahmetli annem, 'Oğlum resim çiziyorsun, komşu Hasan gibi olamaz mısın? Sen de resim yap' diyerek beni resim yapmaya teşvik etti. 1989’da Körfez’in sahil şeridinde çizmeye başladım. Sonrasında Ege, Akdeniz sahillerini dolaştım. Akdeniz Bölgesi’nde Fethiye, Kuşadası, Ayvalık gibi şehirlerde ressamlık yaptıktan sonra İstanbul’a geçtim. Ramazan şenlikleri gibi etkinliklere katıldım. Bu zaman dilimi içerisinde resmini çizdiğim ünlüler de oldu. İbrahim Sadri, Gökhan Güney, Figüran Osman, Tekin Akmansoy, Demet Akalın, Petek Dinçöz, İbrahim Tatlıses ve dünyaca ünlü futbolcu Capone gibi kişilerin resmini canlı olarak çizdim" şeklinde konuştu.



"Gençler ressamlığa meraklı"

Yeteneğinin doğuştan geldiğine inanan Demirkol, "Resim çizmeyi babamdan öğrendim. Babam da resim çizdiği için bana sirayet ettiğini düşünüyorum. Yaradan beni böyle dizayn etmiş. Almanya’nın Regensburg şehrinde çizgianimasyon okuluna giderek oradaki hocalardan birtakım animasyon dersleri aldım. Çoğu zaman benden feyz almak veya bir şeyler öğrenmek için insanlar bana sorular soruyor. Bilhassa gençler bu işe meraklılar. Ben de elimden geldiğince kendilerine anlatıp yardımcı oluyorum" dedi.

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