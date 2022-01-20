Damlar Vadisi Milet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi ekipleri, Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ndeki çalışmalara soğuk hava şartlarına rağmen devam ediyor.

Vatandaşların evlerinin ön kapısının kent merkezine, arka kapısının da doğaya açıldığı Damlar Vadisi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çocuklar için doğal malzemelerden çocuk oyun parkı, yetişkinler için yürüyüş parkuru, tenis kortu, piknik alanları ve daha birçok şey yapan Başiskele Belediyesi, kentin ikinci millet bahçesinin yeşiline yeşil katıyor.

Geçen ay yürüyüş parkurları üzerine lavanta, kekik, ada çayı, melisa otu ve biberiyeden oluşan aromatik bitkiler diken belediye ekipleri, bu kez yeni fidanlar dikmeye hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle Başiskele Belediyesi ekipleri, dün yaşanan yoğun kar yağışına rağmen karlar altında kalan Damlar Vadisi’nde yürüyüş yolu üzerine yeni fidanlar dikecek. Ekipler, fidan dikilecek yerleri belirleyerek çukurları açtı. En kısa zamanda toprakla buluşacak fidanlar arasında meyve ağaçları da yer alacak.

Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ndeki çalışmaların, yaz aylarına kadar tamamlanması bekleniyor.

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