İnşaat çalışması sırasında toprak kayınca evi mühürlendi

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yandaki evin bahçe duvarı yıkıldı. Ev ve inşaat mühürlendi. Yakınlarının yanında kalan ev sahibi Ahmet Tekneci, evinin sürekli kaydığını söyledi.

Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir arsada inşa edilecek ev için iş makinesiyle temel kazısı yapılırken toprak kayması meydana geldi. Yandaki Ahmet Tekneci'ye ait dubleks evin bahçe duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, güvenlik nedeniyle hem inşaatı hem de Tekneci'nin evini mühürledi.

Yakınlarında kalan ve her geçen gün evinin kaydığını söyleyen Ahmet Tekneci, "Yan tarafta yapılan inşaat yüzünden bizim bahçe duvarımız çöktü ve ardından toprak kaydı. Şu an gittikçe evim kayıyor. Bilirkişi ve gelen diğer kurumlar hep inşaatı suçlayıcı ifadeler kullandı. Müteahhit prosedüre uygun bir çevre güvenliği almadan temele çok dipten girdiği için duvarım yıkılmış. İlgili kurumlara başvurdum" dedi.

İnşaatı yapan müteahhidin suçlamaları kabul etmediğini belirten Tekneci, "İnşaatı mühürlediler, yapımı durdu. Fakat olan benim evime oldu. Hava şartlarından dolayı toprak gün geçtikçe daha çok aşağı iniyor, benim evim şu an çökmek üzere" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-01-20 17:49:37



