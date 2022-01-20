Kerem Can Akyüz, Kocaelispor’da

Kocaelispor, 32 yaşındaki sol bek Kerem Can Akyüz’ü transfer etti.
Kocaelispor, Gençlerbirliği’nin tecrübeli oyuncusu Kerem Can Akyüz’ü kadrosuna kattı. Yeşilsiyahlı ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun 1.5 yıllığına Kocaelispor kadrosuna dahil edildiği bildirildi.
Sol bek mevkiinde forma giyen Kerem Can Akyüz, futbola Karşıyaka’da başladı. Kariyerinde Adana Demirspor, Bursaspor, Samsunspor gibi pek çok farklı kulüpte ter döken deneyimli futbolcu, son olarak sezon başından beri Gençlerbirliği’nde oynuyordu. Kırmızısiyahlılarla tamamı 11 olmak üzere 19 maçta forma şansı bulan Akyüz, sezonun geri kalanında Kocaelispor için mücadele edecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.