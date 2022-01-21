Alaettin Kurt Stadı ışıl ışıl oldu

Zemini yenilenen ve aydınlatma sistemi kurulan Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda ilk kez bu sezon gece maçları oynanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından zemini yenilenen ve aydınlatma sistemi kurulan Gebze Alaettin Kurt Stadı, bu sezon tarihinde ilk kez gece maçlarına ev sahipliği yapıyor. Daha önce sadece Gebzespor’un kullandığı, zemini yenilendikten sonra Gebze’deki diğer amatör kulüplerin de faydalanmaya başladığı stat, gece maçları ile daha aktif olarak hizmet veriyor. Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor ile yerel liglerde yer alan Gebze merkezli 20 amatör takımın yükünü çeken Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan gece maçları futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin memnuniyetini sağlıyor.

Çalışma dahilinde tribünler ve birçok kısımda yenileme çalışmaları yapan büyükşehir ekipleri, aynı zamanda Alaettin Kurt Stadı’nı gece maçlarına oynamaya elverişli hale getirdi. Bu kapsamda iki adet aydınlatma direği dikildi ve 106 adet LED projektör montaj edildi. Dış cephesi tamamen boyanan, tribün koltuklarında yenileme ve onarımlar gerçekleştirilen, skorboard ekranı yenilenen stadın saha çevresine ise yeni tartan pist malzemeden koşu kulvarı yapıldı.

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