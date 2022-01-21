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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halı sahanın manzarası hayran bırakıyor

İHA

Halı sahanın manzarası hayran bırakıyor

Körfez'de Hereke seyir terasına yapılan deniz manzaralı halı saha hizmete açıldı.
Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençlerin spora ulaşımını daha kolay hale getirmek adına yeni tesisler kazandırıyor. Spor akademilerinde 4 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Körfez’de, 2021 yılında başlayan tesisleşme atağı, 2022’de de artarak devam edecek. 2022 yılında Körfez’in en büyük eksiği olan kapalı spor salonu ile birlikte 5 mahalli spor tesisinin de startı verilecek. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde vatandaşların talepleri doğrultusunda parklarda 3 halı sahayı tamamladı ve kullanıma hazır hale getirdi. Bunlardan birisi de Hereke'de Kışladüzü'ndeki seyir terası içinde. Ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açılan saha, Osmangazi Köprüsü manzarası ile de hem oynayanları hem de izleyen vatandaşları mest edecek.

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