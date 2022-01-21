Karlı ve buz tutan yollar için 'zincir' uyarısı



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, oto lastik firması servis sorumlusu İrfan Acar, aşırı buzlanmanın meydana geldiği karlı bölgelerde kış lastiğinin araçlar için yetersiz kalabileceğini söyledi. Acar, "Hava sıcaklığının eksi 10-15 dereceye düştüğü noktalarda yaşanan buzlanmada ancak bir patinaj zinciriyle güvenli seyahat yapabilirsiniz" dedi.

Kentte oto lastik firmasının servis sorumlusu İrfan Acar, aşırı buzlanma ve kar yağışı nedeniyle sürücüleri kış lastiğinin yanında patinaj zinciri kullanımı konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 6 derecenin altına düştüğü ortamlarda mutlaka kış lastiği kullanılması gerektiğini belirten Acar, kış aylarında kazaların arttığına dikkat çekti. Acar, "Zincir kullanılması araçlar için çok önemli. Özellikle havanın eksi derecelerde olduğu bu mevsimde buzlanma riskinin olduğu noktalarda patinaj zincirinin kullanılması çok önemli. Zemin bölgesinde yaşanan aşırı kalın buzlanma zaman zaman kış lastiğinin yola tutunmamasına neden olacaktır. Özellikle rampa çıkışlarında aracın savrulmamasını sağlar" dedi.

'BUZLANMADA PATİNAJ ZİNCİRİYLE SEYAHAT GÜVENLİ'

Sıfırın altında 1-15 derece hava sıcaklığının olduğu bölgelerde güvenli seyahat için zincirin şart olduğunu belirten Acar, "İskandinav ülkelerinde patinaj zinciri, palet ve çivili lastik kullanımı çok popüler. Bizim ülkemizde bu tür şeylerin kullanımı çok popüler değil. Eskiden çok daha sık bir şekilde zincir kullanılırdı ama günümüzde kış lastiğinden ötürü zincir kullanımı daha geri planda tutuluyor fakat bunu önermiyoruz. Kış lastiği varken özellikle aşırı soğuk noktalarda seyahat ediyorsak, patinaj zincirimizin de olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Hava sıcaklığının eksi 10-15 derece düştüğü noktalarda yaşanan buzlanmada ancak bir patinaj zinciriyle güvenli seyahat yapabilirsiniz" diye konuştu.

Meydana gelebilecek ufak kazanın bile kent trafiğinin tıkanmasına neden olduğunu hatırlatan Acar, "Kocaeli'de geçen yıllarda yaşanan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen buzlanmada TEM yolu üzerinde zincir ve kar lastiği bulunmayan birkaç aracın oluşturduğu kaza, trafiğin neredeyse tıkanmasına neden oldu. Bu da diğer kullanıcılar için sıkıntı yarattı. Sorumsuz birkaç sürücü, arkadaki yüzlerce aracın sürüş emniyetini riske ediyor. Bu da ciddi anlamda aksamalara neden oluyor. Her birey, kış lastiğini kullanırken buzlanmaların olduğu bölgelerde patinaj zinciri de kullanması gerekir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-01-21 11:18:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.