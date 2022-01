Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak projenin detayları görüşüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak projenin detaylarını yerinde inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak, 65 metre uzunluğunda iki açıklıklı ve iki şeritli köprü projesi için yerinde inceleme gerçekleştirdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay’ın da yer aldığı incelemede Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya’dan bilgi alan Başkan Büyükakın, "Kocaeli, Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri. Nüfusumuz hızla artıyor. Hızla artan nüfusla birlikte, bu nüfusun yaşam kalitesini yükseltmede, sorunlara anında müdahale ve çözüm üretmede Büyükşehir Belediyesi olarak çok hızlı hareket etmeye gayret ediyoruz. İnşallah buradaki projemizle Çayırova ilçemize giriş ve çıkışlar rahatlayacak, vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde ulaşımını gerçekleştirecek" dedi.

"Hep bir adım ötesini düşünmek zorundayız"

Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak köprü için vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini dile getiren Başkan Tahir Büyükakın, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla ve ilçe belediyelerimizle birlikte kentimiz için her daim hep bir adım ötesini düşünmek zorundayız. Bugün de bunun tam bir güzel örneğini sergiliyoruz. Aslında geleceği planladığımızı da ifade edebiliriz. Burada hayata geçireceğimiz köprü ile hep bir adım ötesini düşünmek, planlamak ve uygulamak gibi büyük sorumluluklarımızın gereğini yapıyoruz. Aslında bütün meselemiz de budur" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız rahat bir geçiş yapmış olacak"

Kocaeli’ye yeni ulaşım ağları açtıklarına dikkat çeken Büyükakın, "Her projemizde, her çalışmamızda, her hizmetimizde bilgiye, veriye, istatistiğe çok önem veriyor ve bunu etkin yöneterek çok daha kaliteli eserlere dönüştürmek için çalışıyoruz. Çayırova’da yaşayan hemşerilerimizin, servis çeken esnafımızın, şehir içinde ulaşımı sağlayan esnafımızın ve bu hattı araçlarıyla kullanan vatandaşlarımızın buradaki geçişin iyileştirilmesi noktasında bizlere talepleri oluyordu. Bu talebi yerine getirmek için adım atıyoruz. İnşallah bu projemiz bittiğinde vatandaşlarımız rahat bir geçiş yapmış olacak" dedi.

