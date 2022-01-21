Körfez işçisine yüzde 42'lik zam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez işçisine yüzde 42'lik zam

İHA

Körfez işçisine yüzde 42'lik zam

Körfez Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme kapsamında, bu yıl enflasyon + 1 zam oranında zam alacak olan işçilere Başkan Şener Söğüt de iyileştirme kapsamında ek yüzde 5’lik zam verdi. İşçilerin bu yıl alacağı toplam zam yüzde 42 oldu.
Körfez Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme kapsamında bu yıl enflasyon + 1 zam oranında zam alacak olan işçilere yapılan ek protokol ile yüzde 5’lik ek artış verildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Belediyeİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ile iş yeri temsilcileri katıldı.

"Yüzde 5’e çıkarttım"
Ek protokol öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, "Geçtiğimiz yıl sendikamızla işçilerimizi ilgilendiren güzel bir sözleşmeye imza attık. O gün de söylemiştik; işçimizin alın terini asla yere düşürmeyiz diye. Hem ilk defa vergi dilimine giriyor olmanız hem de ekonomik gelişmelerden dolayı ikinci yıl öncesinde sizlere verilecek enflasyon + yüzde 1’lik zamma ekleme yapalım istedik. Bu konuda da sendika başkanımızla görüştük. Onların da talepleri ve istekleri oldu. Bayram Özkan başkanımızla da değerlendirdik. Biz bir aileyiz. Bu ailenin en büyük değeri de çalışanlarımız. Birlikte güzel hizmetler yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu da yüksek tutmamız gerekiyor. Sözleşmedeki artış dışında yüzde 3’lük bir artış ön görülmüştü. Ben onu yüzde 5’e çıkarttım. Yani enflasyon +1 dışında vereceğimiz ek yüzde 5’le birlikte çalışanlarımıza yüzde 42’lik bir zam vermiş olacağız. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun. Önemli olan sizlerin ekonomik anlamda daha da rahat etmeniz. Bugüne kadar bizler asla sizlerin haklarında bir gerileme olsun anlayışında olmadık" dedi.

"Başkanımız ek olarak bir zam vermeyebilirdi"
Belediyeİş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan da Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederek, "Buraya İstanbul’dan geldim; Bakırköy’deki eylemimizin 89’uncü günü. Bir tarafta sıfır zam dayatması bir tarafta da ek olarak yüzde 5’lik katkı sunan bir belediye başkanı. Yüzde 37,8 toplu sözleşmeden alınan zammımız vardı. Başkanımız ek olarak bir zam vermeyebilirdi. Ama kendisi de üzerine ekleme yaptı. Ben Şener Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokoller karşılıklı olarak imzalandı. İş yeri temsilcileri adına da Muhammed Enes Yıldırım tarafından Başkan Söğüt’e çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükgöz, öğrencilere karnelerini dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, öğrencilere karnelerini dağıttı
Ortadoğu yatırım uzmanından 40 milyar dolar iddiası
YEREL HABERLER Ortadoğu yatırım uzmanından 40 milyar dolar iddiası
Körfez'de yeşil alanlar çoğalıyor
YEREL HABERLER Körfez'de yeşil alanlar çoğalıyor
Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak projenin detayları görüşüldü
YEREL HABERLER Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak projenin ...
Darıca'da goalball turnuvası düzenleniyor
YEREL HABERLER Darıca'da goalball turnuvası düzenleniyor
Ziyaret ettikleri KO-MEK'te çini boyama yaptılar
YEREL HABERLER Ziyaret ettikleri KO-MEK'te çini boyama yaptılar
Dilovası'nda öğrencilere online eğitim desteği
YEREL HABERLER Dilovası'nda öğrencilere online eğitim desteği
Karlı ve buz tutan yollar için 'zincir' uyarısı
YEREL HABERLER Karlı ve buz tutan yollar için 'zincir' uyarısı
Derince'de 1001 Hatim Programı
YEREL HABERLER Derince'de 1001 Hatim Programı
Halı sahanın manzarası hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Halı sahanın manzarası hayran bırakıyor
Yazar Recep Yiğit Efe, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yazar Recep Yiğit Efe, öğrencilerle bir araya geldi
Başiskele'de tuzlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'de tuzlama çalışmaları sürüyor
Başkan Kocaman, gençlerin kar keyfine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, gençlerin kar keyfine katıldı
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat Sahte eksperiz raporu mağduru olmayın
YEREL HABERLER İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat Sahte ...
Alaettin Kurt Stadı ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Alaettin Kurt Stadı ışıl ışıl oldu
İzmit'i çöp götürüyor
YEREL HABERLER İzmit'i çöp götürüyor
Kursiyerler öğrendiklerini sahneledi
YEREL HABERLER Kursiyerler öğrendiklerini sahneledi
Başkan Çiftçi, şampiyonları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, şampiyonları ağırladı
Kartepe Belediyesi kar mesaisinde
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi kar mesaisinde
Başkan Sezer, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sezer, öğrencilerle bir araya geldi
24 saattir haber alınamıyordu, cansız bedeni evinde bulundu
YEREL HABERLER 24 saattir haber alınamıyordu, cansız bedeni evinde ...
Kerem Can Akyüz, Kocaelispor’da
YEREL HABERLER Kerem Can Akyüz, Kocaelispor’da
İnşaat çalışması sırasında toprak kayınca evi mühürlendi
YEREL HABERLER İnşaat çalışması sırasında toprak kayınca evi ...
Kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor
YEREL HABERLER Kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.