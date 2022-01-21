Başkan Sezer, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Gölcük’te 20212022 eğitim öğretim yılının yarıyıl döneminde; ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören 31 bin 859 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gölcük Mehmet Akif İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veriler katıldı. Törende öğrenciler karnelerini Kaymakam Karabulut, Başkan Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert’in elinden aldı.

Törende Sezer, karnelerini verdiği öğrencilere tatil dönemini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, başarılarından dolayı tebrik etti.

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