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Binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda binlerce içi tütün dolu gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken olayla ilgili 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda binlerce içi tütün dolu gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken olayla ilgili 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce ekipleri Gölcük ilçesinde bulunan iki işletmeye ait dört adreste arama yaptı. Polis ekiplerince yapılan aramada 635 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 39 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 42 kilo gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve makineleri çalıştırmakta kullanılan 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili ilgili 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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