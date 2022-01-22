Yeni Tembelova Köprüsü trafiğe açıldı

Gebze ilçesinin trafiğine nefes aldırması beklenen projede yeni Tembelova Köprüsü kullanıma açıldı.

Gebze’de, GOSB ile şehir merkezi arasında yıllardır kangren haline gelmiş trafik sıkışıklığının ‘Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi’ ile tarihe karışması bekleniyor. 4 yeni köprü inşası ve kapsamlı yol çalışmasıyla başlayan projede, son köprü olan yeni Tembelova Köprüsü tamamlanarak hizmete girdi. Yıkılıp yeniden inşa edilen yeni Tembelova Köprüsü’nün trafiğe açılması araç sürücüleri ve vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.



4 köprü inşa edildi

Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprü inşa edildi. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme mahalleleri arasındaki otoyol mevkiinde eskiden 3 şerit olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri yıkılarak, 2x2 olacak şekilde yeniden yapıldı. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 3, Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 3 şeride sahip yeni iki köprü inşa edildi.



12 kilometrelik yol uzunluğu

Proje kapsamındaki köprüler, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa edildi. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometreyi buldu. Ayrıca proje kapsamında, güney tarafından Gençlik Caddesi bitişiğinde yeni bir dönel kavşak çalışması da yapıldı.



Çevre ve peyzaj düzenlemesi

Köprülerin ve yolların tamamen kullanımda olduğu Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi’nin bitmesine sayılı günler kaldı. Son rötuşların yapıldığı projede son iş olarak çevre ve peyzaj düzenlemesine geçilecek. Bu çalışmalar da tamamlandığında bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak.

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