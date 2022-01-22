Darıca’da yoğun kar mesaisi

Kocaeli'nin Darıca'da ilçesinde kar yağışı sebebiyle ulaşım ağında aksama yaşanmaması adına karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar yağışının başlamasıyla şehrin dört bir yanında solüsyon, tuzlama ve yol açma çalışmalarını yürüten Darıca Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yoğun bir programla yapan ekipler, çalışmalarını 14 mahallede sürdürüyor. İlçede kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla kriz masası oluşturuldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık başkanlığında toplanan kriz masası, karla mücadele çalışmalarının sahadaki koordinasyonunu sağladı. Başkan Bıyık, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri ekipleriyle birlikte sahada etkin bir mücadele gösterdiklerini aktaran Başkan Bıyık, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına kar yağışı boyunca çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti. Vatandaşları da uyaran ve dikkatli olmaları çağrısında bulunan Bıyık, gelen ihbar ve çağrıları da değerlendirdiklerini ifade etti.

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