Büyükşehir tüm ekipleriyle teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarında vatandaşların yoğun kar yağışından etkilenmemesi için tüm ekipleri ile teyakkuza geçti. Kocaeli’nin her köşesinde tüm ekipleriyle sahada yer alan büyükşehir, bir yandan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ve köylerde yolların açık kalması için mücadele ederken, bir yandan da günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çaba gösteriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, tuzlama ve küreme çalışmalarının yanı sıra yol açma çalışması yapıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de yaya üst geçitlerinde, köprülerde ve otobüs duraklarında kazaların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla solüsyon ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların soğuk kış gecelerinde sokakta kalmaması için şehri köşe bucak dolaşan zabıta ekipleri ise vatandaşların yolda mağdur olamaması için de mücadele ediyor. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yolunda tedbir alan zabıta ekipleri, bir yandan yolun güvenliğini sağlarken bir yandan da sürücülerin araçlarıyla ilgili sorun yaşamaları durumunda müdahalede bulunmak üzere çekici araçlarını konuşlandırmış durumda.

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