TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 84 - Fethiye Belediyspor: 72

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Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor’u 8472 mağlup etti



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Orkun Yurttaş xx, Yiğit Emre Şimşek xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Beray Taşer x, Jvon Joseph MC Cormick xxx 30, Faik Can Nurkan x, Cihan Amasyalı x, İbrahim Yıldırım xxx 12, Eren Özen x, Mert Ulutaş x 3, Brady William Skeens xxx 18, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 8, Onur Can Keskin x, Eren Beyaz x, Sertan İbrahim Sarı xxx 13

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Fethiye Belediyespor: Antino Alverazes Jackson JR xxx 24, Kamer Muhammed Bayraktar x, Genco Ozan Dilik xx 15, Muhammet Engin Kalkan xx 11, Ahmet İlker Tunalı x 4, Ogün Sevinç xx 2, Murat Erensoy xx 10, Bora Hun Paçun x 6

Başantrenör: Alkım Ay

1. Periyot: 2317 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 4331 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 6254 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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