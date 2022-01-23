İhtiyaç sahiplerine belediyeden yardım eli

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Çayırova Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek, gıda kolisi ve yakacak yardımında bulunuyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor. Soğuk kış günlerinde ısınma sorunu yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatan ekipler, kömür dağıtımı gerçekleştirdi. Sağlık sorunları sebebiyle yemek yapamayan vatandaşlara günlük sıcak yemek dağıtımını sürdüren ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

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