Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle çalışmaya devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bir yandan köprüler ve yaya üst geçitlerinde vatandaşların güvenliği için solüsyon ve temizlik çalışmaları yaparken, bir yandan da yolların tuzlanmasında diğer ekiplere yardımcı oldu. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli genelindeki park ve bahçelerde, yol kenarlarında, otobüs duraklarında temizlik işlerine ara vermeyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.