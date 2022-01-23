TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı ve kayan araçlar sebebiyle TEM Otoyolu ile D100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Kocaeli'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktası karla kaplanırken, trafikte de aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolların açılmasını bekliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.