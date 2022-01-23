Arkadaşını şakalaşırken öldürmüş 



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde arkadaşının evinde sırtından vurulan Tufan Korkmaz (36) yaşamını yitirirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. E.K. ifadesinde şakalaşmak için çıkardığı tabancasının ateş alması sonucu Tufan Korkmaz´ı öldürdüğünü iddia etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. D.H.A. ve E.K., Tufan Korkmaz'ı evlerine davet etti. E.K.´nin tabancasını ateşlemesi sonucu Tufan Korkmaz sırtından vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Tufan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, E.K. ve D.H.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinde, Tufan Korkmaz ile arkadaş olduklarını, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle konuşmak için yanlarına çağırdıklarını, ayrıca aralarında tartışma yaşanmadığını söyledi. E.K. şakalaşmak amacıyla çıkardığı silahın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K. ve D.H.A. adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-01-23 14:05:32



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