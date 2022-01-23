Kocaeli'de kar yağışı; D-100´de ulaşım yavaşladı (3)

EKİPLERİN KARLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Kocaeli´de etkisini devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekiplerin karla zorlu mücadelesi devam ediyor. Belediye ekipleri, kentin birçok noktasında yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama ve küreme çalışmaları yaparken, polis ekipleri meydana gelen kazalara anında müdahale etmeye çalışarak oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemeye çalışıyor. Kış lastiği olmayan ya da aşırı karda ilerlemekte zorluk çeken bazı araçların, olumsuzluk yaratmaması için trafik polisleri tarafından uygun bir yere itildiği görüldü.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit
2022-01-23 17:55:36
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.