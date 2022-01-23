Çıkan yangını daire camlarına kar topu atarak haber verdi Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi. Vatandaşlar apartman sakinlerinin kar topu atarak uyardı.

Olay, Güllü Sokakta dört katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartmanın çatısı yanmaya başladı.

O sırada sokaktan geçmekte olan bir vatandaşın yangını görüp apartmanda ki dairelerin camına kart topu artarak uyarması sonucu apartman sakinleri sokağa döküldü. Ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Apartmanda yaşayan herhangi birinin dumandan etkilenmediği öğrenildi. Karlı havada mahallesinin pek çoğunu sokağa döken olay paniğe sebep oldu.

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