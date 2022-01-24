Gölcük'te karla mücadele sürüyor

Gölcük Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte daha önce almış olduğu önlemler çerçevesinde 48 araç ve 115 personelle başlattığı yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji’nin yaptığı yoğun kar yağışı uyarıları sonucu harekete geçerek tüm hazırlıklarını tamamlayan Gölcük Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren sahada başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk kar yağışının başlamasından itibaren yoğun bir mücadeleye başlayan Gölcük Belediyesi, 48 araç ve 115 personelle ilçe genelinde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. 7/24 çalışmalarını sürdüren ekipler, 4 adet greyder, 27 adet JCB, 3 adet loder, 2 adet küremetuzlama robotu, 2 adet PTO tuzlama aracı, 1 adet ekskavatör, 2 adet traktör kar kürüme aracı ile ilçedeki yolların açık kalmasını sağladı.

Son iki gündür aralıksız süren kar yağışında yoğun bir şekilde mücadelesini sürdüren ekipler, kar yağışının durması ile birlikte yoğun bir şekilde mahalle, sokak ve caddelerde kaldırım temizleme çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalar ile ekipler; kaldırımlardaki karları temizleyerek yayaların güvenliği için tuzlama yapıyor.

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